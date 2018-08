Il mezzo era in transito quand0 gli occupanti si sono accorti che qualcosa non andava e hanno accostato per scendere prima del divampare del rogo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imprevisto nel primo pomeriggio del 17 agosto.

Sull’A14, in Riviera direzione sud, un’auto ha preso fuoco. Il mezzo era in transito quand0 gli occupanti si sono accorti che qualcosa non andava e hanno accostato per scendere prima del divampare delle fiamme.

Sul posto i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme. Veicolo a diesel, nessuna conseguenza per fortuna a persone o altro.

