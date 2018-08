MARTINSICURO – La polisportiva Sporting Martinsicuro diventa realtà. La nuova associazione sportiva dilettantistica si è presenta alla città con una conferenza stampa allo Chalet La Rosa Blu. Un progetto molto interessante, quello del presidente Marco Micozzi e di tutti i ragazzi del direttivo, che vuole riportare al centro della vita cittadina lo sport e i suoi valori. Calcio, calcio a 5, basket, danza e pallavolo saranno questi gli sport sui quali si concentreranno, almeno per quest’anno, gli sforzi della neonata associazione che dedicherà sin da subito grande attenzione ai settori giovanili e alle formazioni femminili.

“Il fulcro del nostro progetto sarà proprio il settore giovanile – le parole del coordinatore Piergiorgio Natali – vogliamo implementare quello che già esiste, unendo le forze con le altre realtà sportive della città riunendole sotto un unico tetto, quello dello Sporting. Siamo convinti che l’unione faccia sempre la forza e la collaborazione è di sicuro la strada migliore per crescere e per far crescere nei giusti valori i tanti giovani di Martinsicuro. Per quanto riguarda il calcio abbiamo già avviato progetti di collaborazione con l’asd Martinsicuro e insieme a loro daremo vita a una nuova scuola calcio”.

Ovviamente, grande attenzione verrà data alle prime squadre come quella del calcio a 5, fresca di promozione in C2 dopo una fantastica cavalcata, diretta in maniera impeccabile da mister Massimo Marcantoni. Riparte poi la pallavolo (con una formazione mista che parteciperà al prossimo campionato csi) e il basket, rappresentato dal Martinsicuro Monstars, che nel campionato Endas, sotto la sapiente guida di coach Matteo Scarpantoni, è riuscita ad arrivare ai playoff, già al primo anno di vita.

Partite e allenamenti del basket e del calcio a 5 si svolgeranno al palazzetto dello Sport, mentre la pallavolo si accaserà nella palestra della scuola di Villa Rosa.

L’associazione si è già data da fare sul fronte eventi e dal 18 al 20 agosto, al Tempo Libero, si terrà la prima edizione del “Martinsicuro Sport Village” dove i più giovani potranno cimentarsi, dalle 17 alle 20, nel tennis, nel judo, nel minivolley, nel minibasket e nel pattinaggio. La sera spazio poi ai tornei per adulti: 3 contro 3 di basket, 4 contro 4 di pallavolo e un torneo interregionale di freccette.

Non mancheranno poi le iniziative di carattere sociale.

“Insieme al vicepresidente Maira Marconi – continua Natali – stiamo portando avanti progetti inclusivi con ragazzi con disabilità. Da settembre a dicembre questi ragazzi potranno fare attività sportiva insieme ai nostri atleti: dal basket, al calcio a5, alla pallavolo e alla danza. Questi momenti di inclusione verranno immortalati da fotografi professionisti e andranno a comporre un calendario che verrà poi messo in vendita al prezzo di 10 euro. Il 50% del ricavato verrà devoluto all’Anffas”.

