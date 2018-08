Il 17 agosto alle 21.30, un evento musicale di grande spessore, per valorizzare un luogo importante. Un’atmosfera perfetta per eseguire e ricordare uno dei più grandi autori di lirica del nostro paese. Informazioni: 3347521407

ACQUAVIVA PICENA – Il Sindaco Pierpaolo Rosetti e l’Assessore alla cultura e turismo Barbara Riga, il 17 agosto alle 21.30, coinvolgono il Maestro Roberto Pomili per valorizzare sempre meglio la Fortezza con un evento di gran spessore. I suoni sono caldi, le melodie malinconiche e accattivanti, l’atmosfera è perfetta. L’autore è un grande classico, molto amato, ascoltato e soprattutto molto eseguito: Giacomo Puccini, il re dell’opera lirica, il grande affabulatore che colpisce al cuore con una raffica di note, tutte fantasticamente intense. Giacomo Puccini, che in questo progetto raccoglie tutte le opere più conosciute, è ricordato.

Le sue atmosfere sono una invogliante porta di ingresso, per poi sorprendere chi ascolta con rarefatte immagini a cavallo tra la tradizione operistica ed il verismo, dalle armonie raffinate, ammantate di una malinconia che spinge all’ascolto tutto d’un fiato. Esecuzioni di arie e duetti che conducono verso un intenso ascolto, col fiato sospeso. Il risultato, descritto efficacemente proprio dalla “mente” del progetto, Roberto Pomili, “rispecchia fedelmente e fonde insieme i tratti della tradizione operistica.

Roberto, musicista a tutto tondo, direttore d’orchestra dell’AIO (American International Orchestra), vero “musicista del mondo” si ferma a raccogliere il meglio della sua esperienza di strumentista virtuoso, ma anche di compositore, arrangiatore e Maestro Concertatore, in questo progetto.

La musica di Puccini, Roberto ce l’ha nel sangue, per averla eseguita con diverse orchestre in veste di direttore d’orchestra finendo per farla sua attraverso questo crossing over con tutte le opere che ben conosce e gli appartengono da sempre. Per questo progetto ha trovato i migliori artisti, si è fatto affiancare da cinque cantanti di spessore, il soprano Laura De Santis, il soprano Zarah Hible, il soprano Jeonghee Jo, il tenore Yunkyu Kim, il baritono Luca Giorgini e il pianista Enrico Angelozzi. L’afflato è perfetto: grazie alle sapienti combinazioni delle arie e i duetti “i sei musicisti giungono a una musica di notevole libertà espressiva e di grande fascino, nella quale gli echi del passato si fondono con le istanze del linguaggio musicale più moderno”.

ll progetto si apre con opere mozzafiato, dalle melodie vellutate, coinvolgenti, malinconiche: Boheme, Tosca, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Turandot, Manon Lescaut e tante altre.

Posto unico non numerato: 20 euro; Informazioni: 3347521407

