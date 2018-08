La viaggiatrice in solitaria, scrittrice e attivista per i diritti umani Raffaella Milandri parte il 16 agosto per Montana e Sud Dakota, in visita alla Nazione Crow di cui è membro adottivo e alla Rosebud Sioux Tribe

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La viaggiatrice in solitaria, scrittrice e attivista per i diritti umani Raffaella Milandri parte il 16 agosto per Montana e Sud Dakota, in visita alla Nazione Crow della quale è membro adottivo e alla Rosebud Sioux Tribe.

In passato ha già visitato molti Popoli Indigeni, nelle più remote zone del mondo. Tra gli obiettivi, questa volta, portare solidarietà, mettere a fuoco i problemi nelle riserve e incentivare, attraverso pubblicazioni e interviste, il turismo negli Stati Uniti a favore delle comunità dei Nativi Americani, che troppo spesso, confinate in piccoli spicchi degli Stati Uniti, vedono solo le briciole dei frutti del ricavato del loro artigianato e delle loro risorse.

La Milandri porta con sè anche i saluti ufficiali del Sindaco Piunti, che scrive nelle missive indirizzate ai Presidenti delle nazioni indiane: “Ho il piacere di inviare, attraverso la nostra cittadina Raffaella Milandri, i più sinceri saluti della città di San Benedetto del Tronto e il senso di ammirazione per lo sforzo che dedicate alla causa del vostro popolo e alla tutela dei suoi diritti”. La Milandri recherà anche i saluti del Lions Club Ascoli Piceno Host e del Presidente Roberto Alessandrini.

Un altro obiettivo della Milandri è portare, per la associazione Omnibus Omnes di cui è presidente, l’invito per una visita nel Piceno di una delegazione di Nativi Americani, che sarà annunciata appena verranno definiti gli accordi, il programma e le date.

“La mia visità alle tribù sarà durante la ricorrenza annuale dei loro pow wow, ovvero le feste delle riserve che si svolgono in costume tradizionale, con canti, tamburi e rodeo. Una esperienza unica da vivere”, dice la Milandri.

Immancabile l’appuntamento su Facebook per seguire in diretta il suo viaggio, nel gruppo che conta oltre 5000 partecipanti: “Partiamo insieme? Viaggio in diretta su Facebook di Raffaella Milandri”.

