SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli nella serata del 14 agosto e nelle prime ore del 15.

Vigilia di Ferragosto a San Benedetto con tanta gente in giro nonostante il tempo incerto. Oltre al servizio interforze (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza), si è svolto un turno dalle 20 alla mezzanotte per contrastare l’abusivismo con sequestro di merce.

Molte sanzioni per divieto di sosta sia in zona centro che sul lungomare ovvero la “sosta selvaggia”.

Monitorata la situazione maltempo che non ha presentato criticità. Diverse chiamate per la musica alta con ripetuti interventi da parte delle pattuglie in servizio.

