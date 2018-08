Poco prima delle 13 tuoni e lampi hanno annunciato la perturbazione. Disagi su alcune strade sui litorali della costa Adriatica. Polizia Locali, Protezione Civile e pompieri in azione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Era previsto ed è arrivato.

Parliamo del maltempo che poco prima delle 13 del 13 agosto ha raggiunto la costa Adriatica da Cupra Marittima e San Benedetto.

Centro di San Benedetto allagato, 14 agosto 2018

Lampi, tuoni e tanta pioggia per una bufera in piena regola. Allagamenti in varie strade delle città interessate dalla perturbazione. E anche il fango, sulla Statale 16 ha fatto la sua comparsa specialmente nella zona nord di San Benedetto.

Sottopasso chiuso a San Benedetto. 14 agosto 2018

Chiusi alcuni sottopassi. Non transitabili: Fiscaletti, Monfalcone e Voltattorni. Non risultano particolari problemi in quelli di D’Annunzio, Ponchielli, Mare.

Accenno di tromba marina in mare, al largo di San Benedetto.

Al lavoro Polizie Locali, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Piante cadute sulla Valdaso, sulla Cuprense, vicino Monteprandone ma anche in altre aree della Provincia.

A Grottammare sottopasso di via Ballestra e Alighieri allagati e chiusi al traffico. Saranno svuotati nelle prossime ore dal personale della Ciip. Alcuni allagamenti in città ma non si registrano criticità particolari al momento.

Disagi anche nel Teramano: sulla Val Vibrata caduti tronchi e rami in strada e un’auto è finita fuori strada. Martinsicuro tutto tranquillo a parte una pianta caduta sul lungomare: a Tortoreto e Giulianova alcuni sottopassi allagati.

