SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande successo per l’evento “Tropical Santa Claus” che si è svolto la mattina dello scorso 13 agosto a San Benedetto, a cura dell’Animazione Ciquibum.

Grande affluenza di turisti e residenti, che insieme hanno contribuito a rendere davvero spettacolare l’atmosfera che si respirava in spiaggia; nella zona tra le concessioni 68 e 59, tra cappellini di Babbo Natale e costumi rossi.

Un susseguirsi di emozioni e momenti spettacolari come il tuffo in mare collettivo a tema Tropical Santa Claus, poi, originali giochi a tema, come: la gara di pupazzi di neve di sabbia e la gara di alberi di Natale umani.

Sul palco in riva al mare, si sono susseguiti animatori ed animatrici Ciquibum che hanno fatto ballare la folla come solo loro sanno fare, poi è stato il momento di Nico Virgili che, con la sua Coconice Band e, grazie alle canzoni tropicali del suo repertorio, ha contribuito a ricreare una vera atmosfera caraibica.

Infine, l’atteso arrivo dal mare del Babbo Natale Tropicale, che ha concluso la spettacolare mattinata con la consegna dei doni ai bambini presenti.

