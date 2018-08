A Monteprandone. Purtroppo vani i soccorsi del personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Le Forze dell’Ordine sul posto insieme ai pompieri

MONTEPRANDONE – Dramma nella serata del 13 agosto.

Un agricoltore di 68 anni, Carlo Capriotti, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da un trattore cingolato dotato di forche che stava trasportando rotoballe di fieno nelle campagne di Monteprandone.

Purtroppo vani i soccorsi del personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Forze dell’Ordine sul posto per chiarire le cause del fatale incidente.

L’incidente avvenuto verso le 22 in contrada Solagna Ragnola: non ha lasciato scampo al conducente del mezzo a causa delle gravissime ferite riportate. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere del mezzo agricolo.

