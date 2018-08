L’appuntamento per le serate è dalle 22 e 30. In consolle, oggi come allora, c’è Gianni Schiuma che assieme ad altri cinque ragazzi, nel 1982, riconvertì una vecchia balera in una discoteca capace di segnare i tempi con musica alternativa e tanto altro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come per magia, per il terzo anno consecutivo, il Why Not torna in vita. Il locale che negli anni ’80 ha fatto ballare e divertire migliaia di ragazzi riapre i suoi battenti, immerso nel verde fra Monteprandone e San Benedetto, in contrada Bora Ragnola.

L’appuntamento è per le serate del 15 e 16 agosto, dalle 22 e 30. In consolle, oggi come allora, c’è Gianni Schiuma che assieme ad altri 5 ragazzi, nel 1982 riconvertì una vecchia balera in una discoteca capace di segnare i tempi con una musica alternativa e tanto altro: dalle sfilate di moda ai concorsi passando per le esibizioni live.

Per due notti allora si torna agli scintillanti anni ’80. Il prezzo per un tuffo nel glorioso passato è di 20 euro, e i biglietti si potranno fare anche al locale. Il Comune di Monteprandone, poi, ha autorizzato dei bus navetta privati che si possono prenotare al 339-6232386.

