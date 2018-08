Davide Cesana è un’ala-pivot di 202 cm, classe 1994, prodotto del settore giovanile della VL Pesaro. Con l’acquisto di Davide Cesana si chiude il mercato in entrata della Sambenedettese Basket, che ha portato in riviera ben 8 nuovi giocatori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2018/19 con l’atleta Davide Cesana.

Davide Cesana è un’ala-pivot di 202 cm, classe 1994, prodotto del settore giovanile della VL Pesaro. Con la maglia di Pesaro esordisce in serie A nel 2012, nella stagione successiva indossa la maglia della Stamura Ancona in serie B, nel 2013/14 è a Chieti in serie A2. Per Cesana esperienze anche a Valsesia in serie B, e Porto San Giorgio Basket, Catanzaro, Loreto Pesaro, Viterbo in serie C.

Queste le sue prime dichiarazioni da giocatore rossoblù: “Sono molto contento e ringrazio la Sambenedettese Basket per questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare la stagione e conoscere i miei nuovi compagni di squadra, staff e società. Cercherò di dare il meglio che posso sempre e comunque per la squadra e per i tifosi. Credo fortemente nel progetto che la società ha fondato e credo che potremo divertirci e far divertire”.

Con l’acquisto di Davide Cesana si chiude il mercato in entrata della Sambenedettese Basket, che ha portato in riviera ben 8 nuovi giocatori; Bugionovo, Ortenzi, Murtagh, Correia e Capleton-Robinson tra gli esterni, Pebole, Carancini e Cesana nel settore lunghi. I rossoblù di Coach Daniele Aniello sono prossimi ad iniziare il raduno precampionato, con l’esordio nel quarto livello nazionale di serie C Gold previsto il 29 settembre ad Ancona contro il Falconara. Prima gara casalinga in programma Sabato 6 ottobre alle ore 18:15 contro il Foligno.

