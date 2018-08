Sul posto personale sanitario del 118 per le prime cure mediche e le Forze dell’Ordine, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’impatto

PEDASO – Incidente nella giornata del 13 agosto.

Scontro tra auto e moto sulla Statale 16 a Pedaso. Rilievi in corso da parte delle Forze dell’Ordine per chiarire la dinamica dell’impatto.

Sul luogo il personale sanitario del 118 per le prime cure mediche nei confronti del centauro rimasto ferito. Poco dopo è stato deciso, per accertamenti, il trasferimento al “Torrette” di Ancona in eliambulanza.

