SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla luce delle previsioni meteorologiche che annunciano condizioni di maltempo nelle prossime ore, l’amministrazione comunale e la società Event srls hanno deciso di rinviare lo show Roberto Ferrari 30 anni di carriera a Radio Deejay previsto per la serata di domani 14 agosto in piazza Giorgini.

Di comune accordo si è stabilito di svolgere l’evento il giorno mercoledì 22 agosto sempre a partire dalle ore 19. L’appuntamento per tutti i fans di Roberto Ferrari per celebrare i suoi 30 anni di attività a Radio Deejay è quindi solo rimandato. Per l’occasione, oltre a Ferrari, saranno presenti come ospiti il comico di Colorado e cantante italiano Ruggero de i Timidi e il talentuoso DJ Shorty.

