Un menu di pesce da non perdere, per il giorno clou dell’estate.

La qualità del ristorante di Villa Rosa al prezzo di 45 euro, il ricchissimo menu lo trovi cliccando QUI.

Gusto Tre Punto Zero è in via Capri, a Villa Rosa di Martinsicuro.

Info e prenotazioni ai numeri 0861 710390 – 393 995 7621.

Pagina Facebook QUI

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 141 volte, 141 oggi)