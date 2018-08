In acqua, come da tradizione, i tipici battelli a tre remi, fedele riproduzione delle antiche imbarcazioni dei pescatori truentini, e 6 squadre in rappresentanza degli storici quartieri

MARTINSICURO – Martedì 14 agosto, con inizio alle ore 10 sul Lungomare Europa, nello specchio d’acqua antistante la zona nord della città (partenza molo Sud, si arriverà alla Rotonda Las Palmas De Gran Canaria dove si girerà e si tornerà indietro fino ad arrivare in direzione dell’hotel Sympathy dove si terranno le premiazioni), si svolgerà la 21° edizione della Regata Storica. In acqua, come da tradizione, i tipici battelli a tre remi, fedele riproduzione delle antiche imbarcazioni dei pescatori truentini, e 6 squadre in rappresentanza degli storici quartieri di Martinsicuro e Villa Rosa.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Rematori di Martinsicuro con il patrocinio del Comune di Martinsicuro. “Questa regata rappresenta un pezzo di storia fondamentale per la tradizione marinara truentina, un momento molto sentito dalla cittadinanza perché va alla riscoperta delle nostre radici ed un evento che attira tanti appassionati e turisti, per uno spettacolo unico nel suo genere” dichiarano il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, il Consigliere delegato ai rapporti con i Comitati di quartiere, Umberto Tassoni, ed il Consigliere delegato allo Sport, Alessandro Casmirri.

“La gara tra i quartieri storici cittadini punta a promuovere l’importante attività remiera attiva sul nostro territorio e a tramandare, anche alle nuove generazioni, la tradizionale “voga truentina”, ovvero la remata tipica dei pescatori del secolo scorso, che si realizzava nel battello a tre remi grazie a due prodieri posizionati a prua e un poppiere a poppa, che fungeva anche da timoniere dell’imbarcazione. Invitiamo tutta la cittadinanza ed i turisti a partecipare numerosi e non possiamo che fare un enorme in bocca al lupo alle squadre ed ai rematori che si sfideranno per portare a casa, ed al proprio quartiere, l’ambito titolo” concludono il Sindaco Vagnoni ed i Consiglieri Tassoni e Casmirri.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 54 volte, 54 oggi)