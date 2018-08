I militari stanno setacciando la Riviera. La piccola è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo in ambulanza e portata in ospedale per le cure mediche

GROTTAMMARE – Brutto episodio nel tardo pomeriggio del 12 agosto.

A Grottammare, sul lungomare di fronte al locale “Pizzaccia on the Beach”, una bambina di 4 anni è stata investita da una bici: il ciclista non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe forse di una donna ma i carabinieri stanno indagando su tutta la Riviera per risalire all’identità della persona.

La piccola è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo in ambulanza e portata in ospedale per le cure mediche. Per lei frattura di tibia e perone. E’ stata trasferita, successivamente, al “Salesi” di Ancona.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 243 volte, 260 oggi)