Il tempo, si sa, è tiranno e va speso al meglio. Soprattutto in vacanza o nel tempo libero, quando le opportunità per stare bene sono tante, è importante avere una guida attenta e ben organizzata. Una guida che si chiama Riviera Oggi Estate.

Gli appuntamenti da non perdere sono diversi, li abbiamo selezionati e organizzati per voi in un numero utile più che mai per districarsi in una scintillante settimana di Ferragosto.

Tanti e tutti interessanti gli eventi organizzati dai nostri sponsor, attività commerciali che sono il cuore pulsante della Riviera Picena e Abruzzese: da Villa Rosa a Cupra Marittima, passando per la collina, sono tanti gli sponsor che sostengono il nostro progetto turistico. Vi consigliamo di passarli a trovare.

Dunque, chi ha tempo non aspetti tempo, via alla vacanza e via al divertimento, per vivere al top la settimana più intensa dell’estate 2018.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a rivolgervi all’operatore turistico di riferimento o alla redazione, al numero 0735 585706 (anche tramite messaggio Whatsapp).

Buon Ferragosto!

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 151 volte, 151 oggi)