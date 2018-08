SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante riconoscimento per la Fifa Security Unione Rugby San Benedetto. Nel corso della 25esima rassegna del documentario Libero Bizzarri. Il presidente del club rivierasco Edoardo Spinozzi ha ricevuto il premio “Eccellenza Sportiva del Territorio”.

“Colgo l’occasione – dice Spinozzi – per ringraziare l’organizzazione del festival nella persona della presidentessa Maria Pia Silla, per aver dato voce al nostro rugby, una importante realtà che si vuole proiettare sempre più in alto”.

“E tutto questo – ha proseguito – grazie al Museo del Rugby che, insieme al Presidente Corrado Mattoccia, ci ha sostenuto; alla Federazione Italiana Rugby rappresentata dal vice presidente Salvatore Perugini e Antonio Pellegrino (team media manager Italrugby) e agli ex azzurri Pierluigi Camiscioni, Giambattista Croci e Massimo Alfonsetti per aver testimoniato le loro storie sportive nel corso di una serata che ha riscosso un grande successo. Ma un ringraziamento particolare va a tutti i nostri soci, tesserati, sostenitori ed amici che hanno contribuito alla crescita del movimento rugby e della nostra società”.

