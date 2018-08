SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la partita vinta 7 a 6, in rimonta, contro Palazzolo a Catania, l’Happy Car Samb guarda alla semifinale delle Finali Scudetto contro Terracina l’11 agosto.

Il patron Giancarlo Pasqualini commenta l’impresa: “È stata una partita per cuori forti – ha commentato il presidente – dopo il secondo tempo ero deluso, anche perché vedevo nei volti dei nostri ragazzi ancora il rammarico per l’esito della Supercoppa, ma poi ci siamo sbloccati e adesso spero in un pizzico di fortuna in più per semifinali e finale. Le rimonte fanno per noi, visto cosa successe l’anno scorso nella finale contro il Catania e credo che questa rimonta possa darci coraggio. Credo che Terracina sia alla nostra portata, anche se in una semifinale scudetto può succedere di tutto, ma adesso sono molto fiducioso”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 152 volte, 70 oggi)