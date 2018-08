Per verificare meglio tutti i permessi e le licenze. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni data la grande affluenza di persone in estate

FERMO – Controlli a tappeto su tutta la costa Fermana.

Dalle 23 del 9 agosto e fino a notte fonda, tre equipaggi della Stazione Carabinieri di Porto San Giorgio, coadiuvati da un agente della Polizia Locale, hanno controllato numerosissimi chalet, bar ed altri esercizi pubblici. Obiettivo, verificare licenze, autorizzazioni, somministrazione di bevande alcoliche, musica e controllo di avventori e presenze.

Più di 200 le persone controllate ed una decina gli esercizi passati al setaccio. Musica nei limiti previsti di decibel, nessun alcolico somministrato a minorenni, licenze in regola ed ambienti puliti ed ordinati.

Solo per un piccolo chiosco ambulante sono in corso maggiori accertamenti per verificare meglio tutti i permessi e le licenze.

Anche la circolazione stradale è, e sarà, oggetto di attento controllo per l’Arma. Nell’ultima settimana 6 patenti ritirate dai carabinieri del Radiomobile di Fermo per guida in stato di ebrezza alcolica e numerosissime le autovetture controllate ed i loro occupanti.

Livello di attenzione altissima per garantire a residenti e turisti una tranquilla estate.

