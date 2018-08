PORTO SAN GIORGIO – Dramma nella mattinata del 10 agosto.

A Porto San Giorgio un turista di circa 80 anni, proveniente dal Nord Italia, è morto mentre passeggiava in mare non lontano dalla riva. Sono intervenuti immediatamente i bagnini che hanno portato la persona sulla battigia per le prime cure mediche. Poco dopo è arrivato anche il personale sanitario del 118 per i soccorsi.

Purtroppo tutto è risultato vano, l’uomo è deceduto. Sul luogo la Capitaneria di Porto. Era stata allertata anche un’eliambulanza per un possibile trasferimento al “Torrette” di Ancona.

