SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Matteo Bussola presenterà il libro” La vita fino a te” domenica 12 agosto, ore 21,30, al Circolo Nautico di San Benedetto. Conversa con lo Scrittore Sabrina Cava. Evento organizzato dall’Associazione culturale “ I Luoghi della Scrittura” dalla Libreria “La Bibliofila” con il patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Rassegna “Incontri con l’Autore”.

Dopo il successo di Notti in bianco, baci a colazione, Matteo Bussola scrive un libro sull’amore di coppia. Vissuto, immaginato, sperato, fallito. L’amore che «non ti completa, ma ti comincia».

Matteo Bussola (Verona, 1971) nella sua vita passata era architetto. A trentacinque anni ha deciso di cambiare tutto. Oggi fa il papà di Virginia, Ginevra e Melania. Per lavoro disegna fumetti, e quando è in debito d’ossigeno scrive. Notti in bianco, baci a colazione, il suo primo libro (Einaudi Stile Libero 2016 e Super ET 2018), ha avuto una grande accoglienza ed è stato tradotto in molti Paesi. Sempre per Einaudi Stile Libero, ha pubblicato Sono puri i loro sogni (2017) e La vita fino a te (2018). Tiene una rubrica settimanale su «Robinson», l’inserto culturale de «la Repubblica», dal titolo Storie alla finestra.

IL LIBRO

Matteo Bussola riconosce ciò che di straordinario si annida nelle cose ordinarie perché le guarda come se accadessero per la prima volta, come se sentisse sempre la vita pulsare in ogni cellula. Ed è con quello sguardo che racconta di relazioni sentimentali, l’istante in cui nascono, il tempo che abitano. Lo fa mettendosi a nudo, ricordando gli amori passati, per ripercorrere la strada che lo ha portato fino a qui, alla sua esistenza con Paola e le loro tre figlie. Soprattutto, lo fa specchiandosi nelle storie di ciascuno: quelle che incontra su un treno, o mentre sbircia dal finestrino della macchina, o seduto in un bar la mattina presto. Quelle che incontra stando nel mondo senza mai dare il mondo per scontato, e che la sua voce intima e familiare ci restituisce facendoci sentire che sta parlando esattamente di noi.

«Bussola sa scrivere. Usa le parole con accortezza, con cura, come se fossero importanti. Tanto importanti quanto le esperienze che raccontano». Michele Serra

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 38 volte, 10 oggi)