PEDASO – Tutto pronto per iniziare la cinquantaduesima Sagra Nazionale delle Cozze di Pedaso, la macchina organizzativa è pronta con oltre cento volontari che si impegnano per la buona riuscita dell’evento.



Si inizia domenica 12 agosto, apertura stand gastronomici alle ore 19 ed andrà avanti per 4 giorni pieni di eventi fino a venerdì alla notte di Ferragosto di mercoledì 15 agosto.

Immancabile appuntamento estivo del territorio marchigiano, rappresenta un punto fermo per molti turisti e cittadini che si riversano nel piccolo centro costiero bagnato dal Mare Adriatico.

“E’ sempre un emozione dare vita a questo grande evento – afferma con orgoglio il presidente della Proloco di Pedaso Marconi – tanti volontari, tantissime ore di lavoro e preparazione per quattro giorni dedicati alle cozze. Una tradizione che ogni anno si ripete da oltre cinquanta anni”.

Appuntamento a Pedaso dal 12 al 15 agosto la Sagra Nazionale delle cozze e degli spaghetti alla marinara, edizione numero 52, come ogni anno, i numerosi volontari coinvolti faranno sì che si ripeta la magia di questo evento.



Una festa enorme al centro della quale saranno in primo piano ovviamente le cozze in guazzetto e gli spaghetti alla marinara, cucinati secondo i metodi tradizionali, gelosamente custoditi dai cuochi della proloco.



Le serate saranno accompagnate da diversi eventi musicali, divisi su due piazze diverse: Viale della Repubblica e Platano Verde. Per iniziare dal Viale alberato al centro di Pedaso: il 12 agosto suonerà la Muppets Cover Band per una serata di musica e divertimento; lunedì 13 musica Rock con i Diana Cover Band, martedì 14 invece dedicata ad Aspettando l’Alba, un evento cresciuto in questi ultimi anni che raccoglie migliaia di persone fino al mattino, una notte di divertimento, di eventi musicali e di artisti di strada in attesa del sorgere del sole, ultima serata di Mercoledì 15 agosto dedicata al gruppo musicale Marche Family Show che proporranno un articolato spettacolo teatrale\musicale con numerosissimi cambi di scena e costume.

II secondo spazio musicale è collocato al Platano Verde e vedrà le performance, dal 12 al 14, dei Planet Dance con tanta musica per ballare e divertirsi (dalla pizzica alla disco, alla dance music più contemporanea), la sera del 15 è prevista una serata danzante con il liscio di Elio Giobbi e il suo grande complesso musicale.



Un cartellone ricco e variegato che si propone come momento centrale di aggregazione e di convivialità tra locali, turisti da tutta Italia e stranieri desiderosi di conoscere le tradizioni del territorio e l’accogliente atmosfera di della cittadina costiera.

