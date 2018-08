Tanta paura in quel momento, molti passanti erano presenti e hanno allertato i soccorsi. Sul posto Forze dell’Ordine e due ambulanze. Allertata anche un’eliambulanza, ad essere rimasta ferita in maniera seria è la madre

PEDASO – Brutto incidente nella giornata del 9 agosto.

Per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, un’auto a Pedaso è finita in retromarcia nel sottopasso colpendo una mamma e sua figlia che erano lì in quel momento.

Tanta paura in quel momento, molti passanti erano presenti e hanno allertato i soccorsi. Mamma e figlia sono state soccorse dal personale sanitario del 118 giunto con due ambulanze.

Allertata anche un’eliambulanza, ad essere rimasta ferita in maniera seria è la madre.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 518 volte, 243 oggi)