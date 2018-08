Polizia Municipale al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. La ciclista è stata portata in ospedale per le cure mediche a causa delle ferite riportate

GROTTAMMARE – Non solo a Cupra, ancora una disavventura in strada per una persona in sella alle due ruote.

Nel pomeriggio del 9 agosto una donna è caduta dalle bici per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale, in via Lombardi a Grottammare. Dalle prime indiscrezioni e testimonianze la ciclista avrebbe sbandato mentre un’auto la stava sorpassando ed è finita a terra ma la dinamica è comunque ancora in corso, tutta da chiarire

Sul luogo il personale sanitario del 118 per le cure mediche e il trasporto all’ospedale in ambulanza.

