SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Preannunciato dall’anteprima di luglio svolta all’interno del Torrione di San Benedetto, torna l’edizione estiva del “Neon Festival” che, al suo secondo anno, presenta nuove ed eterogenee proposte culturali in quattro giornate, dal 16 al 19 agosto, che accenderanno piccole luci influorescenti sulla città di San Benedetto del Tronto.

Il festival si aprirà il 16 agosto con un aperitivo nell’orto di via Volta, in collaborazione con l’Associazione Culturale “piùconmeno”, accompagnato da un intervento del filosofo Alessandro Pertosa e da un concerto per contrabbasso e violino dei giovani Lorenzo Marchetti e Alberto Catto.

Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18, il Centro Giovani ospiterà al mattino, proseguendo il pomeriggio, i laboratori artistici per bambini dai 3 agli 11 anni, con la partecipazione dell’artista Alessandra Bucchi.

La prima serata del 17 agosto sarà dedicata al teatro ospitando, presso il Museo del mare, la nota compagnia marchigiana “Asini Bardasci” con il loro radiodramma “Il mistero di via Pozzo del Letto”.

La seconda serata del 18 agosto darà spazio, nella cornice da spiaggia dello chalet Albachiara 71 bis, ai concerti live di Carniceria (electronic one man band) e Danny Mellow (neopsichedelia), questi ultimi accompagnati dal visual set dell’illustratore Davide Bart Salvemini (Ravenna), insieme ai locali YDY (rock-psycho-groove).

L’ultima giornata del 19 agosto, infine, farà luce sulle produzioni indipendenti di libri, stampe e tattoo serigrafati, proponendo nella libreria IODIO, aperta di recente in via XX settembre, un aperitivo cui seguirà il reading hardore-zen di Alice Radice Diacono con Alessandro Gaffuri (Bologna) e una mostra collettiva di serigrafie dal laboratorio del Checkpoint Charlie (Bologna), con perfomance live printing a cura di Gianluca Patrizi (Grottammare).

Di seguito, il programma completo:

GIOVEDÌ 16 AGOSTO

ORTO (Via Volta – dietro ex tiro a segno)

Agri-culture: aperitivo sinergico

in collaborazione con l’Associazione culturale “piùconmeno”

Ore 19 presentazione NEON festival a cura di Alessandro Pertosa e musica dal vivo

Giulia Durante: violino

Lorenzo Marchetti: contrabbasso

VENERDÌ 17 AGOSTO

CENTRO GIOVANI (Via Tedeschi, 6)

Laboratori

Ore 9:30 /10:45 laboratorio artistico per bambini (3-5 anni)

Ore 11 / 12:30 laboratorio artistico per bambini (6- 8 anni)

Ore 15 / 17 laboratorio artistico per bambini a cura di Alessandra Bucchi (9-11 anni) [S. Ippolito, PU]

Ore 17 /18 laboratorio di improvvisazione musicale

Banchetti: Lucia Biancalana, IODIO, Lo Spunk giornale, ludoteca, Claudia Plescia, Davide Bart Salvemini

MUSEO DEL MARE (Viale Colombo, 94)

Tèatro

Ore 21:30 Il Mistero di via Pozzo del Letto – radiodramma della compagnia teatrale Asini Bardasci [Mondavio, PU]

SABATO 18 AGOSTO

CENTRO GIOVANI (Via Tedeschi, 6)

Laboratori

Ore 9:30 / 10:45 laboratorio artistico per bambini (3-5 anni)

Ore 11 / 12:30 laboratorio artistico per bambini (6- 8 anni)

Ore 17 esito laboratoriale e mostra degli elaborati dei bambini

Banchetti: Lucia Biancalana, IODIO, Lo Spunk giornale, ludoteca, Claudia Plescia, Davide Bart Salvemini

CHALET ALBACHIARA 71BIS da Sciascianà (Viale Rinascimento, 32)

Live

Ore 21:30 Carniceria (electro/cumbia) [Foligno]

Ore 22:30 YDY (rock/psycho-groove) [San Benedetto del Tronto]

Ore 23:30 Danny Mellow (krautrock/neopsichedelia) [Foligno]

Live visual set a cura di Davide Bart Salvemini [Ravenna]

DOMENICA 19 AGOSTO

LIBRERIA IODIO (Via XX Settembre, 19)

Ore 19 aperitivo

Ore 19:30 reading hardcore-zen: Alice Diacono legge “Il tempo di un bidè”

in collaborazione con Alessandro Gaffuri [Bologna]

Mostra collettiva serigrafie from CharlyPrint! dal laboratorio del (Bologna) e performance live printing a cura di (Grottammare)

L’evento è a ingresso libero. Per i laboratori gratuiti è obbligatoria la prenotazione.

