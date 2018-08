SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è incontrato in mattinata con l’Ad Leonardo Collina, la presidente Catia Talamonti e il consigliere Edoardo Spinozzi. Stiamo parlando del sindaco Piunti che ha ricevuto i tre dirigenti della Picenambiente.

Sul piatto l’intensificazione delle attività dell’azienda in vista del periodo caldo di Ferragosto. Ricorderete infatti lo scorso anno le polemiche dopo la nottata del 14 quando decine e decine di cittadini segnalarono, ad esempio, le condizioni delle spiagge dopo le tradizionali feste improvvisate per aspettare l’alba del 15 agosto. I tanti rifiuti lasciati in giro furono oggetto, infatti, di aspre discussioni in città.

