SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna anche nel 2018 la “Festa Rossa” sul lungomare. Cinque giorni di un evento organizzato dal partito di Rifondazione Comunista che, recentemente, ha usato gli incassi degli scorsi anni(assieme ai contributi dei residenti) per riqualificare la location dell’evento: il parchetto di via Zara, proprio di fronte allo chalet “Il Pescatore”.

L’appuntamento è dall’11 al 15 di agosto e durante la festa ci sarà spazio per comicità, musica e pure riflessioni politiche e sull’attualità. Assieme agli appuntamenti culturali anche i soliti stand gastronomici che propongono antipasti, primi e secondi a prezzi popolari.

Si parte dunque sabato 11 agosto con una sfida a colpi di rap dalle 17 alle 20. Poi un convegno, chiamato “Colpi di Stato“, in cui si esplorerà il confine tra malapolizia e repressione in cui troveranno spazio argomenti come i No Tav oppure la più “locale” storia di Luca Fanesi. La sera poi, dalle 22, il concerto del rapper ravennate Moder.

Il giorno dopo, dalle 20, si parla di disagio abitativo e diritto alla casa, dibattito a cui parteciperanno diversi esponenti politici fra cui l’assessore Emanuela Carboni, il consigliere regionale Fabio Urbinati e l’ex consigliere comunale Daniele Primavera. A seguire ancora rap sul palco con “Gente de Borgata”. Il 13 e 14 agosto invece c’è spazio per la comicità irriverente degli stand up comedian Filippo Giardina e Daniele Fabbri (per gli argomenti, a tutte e due le serate l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni). Si chiude la sera del 15 con “Zigàtrio”, trio che porterà i ritmi della musica popolare nel parco di via Zara.

