E’ costituito da due cuori di diverso colore, uno più grande ed uno più piccolo. “Vogliono rappresentare l’amore per l’ambiente e l’amore per i nostri figli”

CUPRA MARITTIMA – Il logo di “Cupra per l’ambiente” contraddistinguerà le attività che a Cupra Marittima hanno aderito al progetto che si occupa di tutelare l’ambiente. Ci sono bar, ristoranti, concessioni balneari, pizzerie, gelaterie, forni, supermercati, farmacie, negozi di ottica, uffici e perfino sagre che potranno fregiarsi di questo simbolo: tutti insieme per mettere in campo tante, piccole, diverse, azioni sostenibili.

“Questo logo -afferma l’assessore di Cupra Marittima Roberta Rossi ideatrice del progetto insieme a Marche a Rifiuti Zero, in collaborazione con Picenambiente – è costituito da due cuori di diverso colore , uno più grande ed uno più piccolo, che vogliono rappresentare l’amore per l’ambiente e l’amore per i nostri figli. Infatti bisogna sempre ricordare che quest’ultimi erediteranno questo nostro stesso pianeta pertanto tutelando l’ambiente tuteliamo anche il futuro dei nostri discendenti”.

Dentro ai vari negozi si potranno invece leggere in italiano ed in inglese, su di un disciplinare bene in mostra, l’elenco del le azioni che quel particolare esercizio si è impegnato a svolgere per l’ambiente.

Il progetto ha il patrocinio delle Regione Marche, della Provincia di Ascoli Piceno e della Camera di commercio.

“Grazie agli sponsor Adriatacaoli e Progetto packing saranno distribuiti come gadegts delle shoppers in tela con il logo di Cupra per l’ambiente e a breve nei ristoranti arriveranno le family bags, sempre logate, grazie al contributo di Spinsanti packaging” afferma l’assessore.

