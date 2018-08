SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si può tranquillamente dire, per una famosa band del nostro territorio, che è un’estate “spericolata”.

Parliamo del gruppo Vizi e Virtù, Vasco Rossi Tribute Band, sulla cresta dell’onda in questa stagione estiva che sta per vivere un agosto a tutto rock, iniziato il 6 con una buonissima affluenza alla Sagra delle Olive Ascolane di Monteprandone.

Proveniente dalle Marche, i musicisti sono dislocati nella provincia di Ascoli Piceno, mentre il cantante è della provincia di Ancona.

“…e finalmente si ritorna a casa con quel ronzio immancabile nelle orecchie…con l’adrenalina ancora in corpo e con la fottuta nostalgia che attanaglia la mente che rivive le luci, i colori e la musica…tanta gente di fronte a te che canta, balla e si diverte in quella che ogni volta è sempre una grande emozione! Adesso ci prepariamo per il prossimo tour, è tempo di metterci a lavoro per stupirvi ancora con una nuova scaletta e uno spettacolo sempre più galvanizzante perchè ogni anno vogliamo regalarvi nuove emozioni e ogni concerto deve essere sempre indimenticabile…Noi nel frattempo ringraziamo il pubblico sempre più numeroso e il nostro Manager Enzo che rende possibile tutto questo. E grazie Vasco…perchè diciamolo, senza le tue canzoni che mondo sarebbe? Altro che Nutella…”. Così si descrivono nel loro sito ufficiale (clicca qui) i componenti del gruppo.

Band formata da:

MIRCO CERIONI (VOCE); FABRIZIO PANICHI (BASSO); MARCO CIABATTONI (BATTERIA, CORI E PROGRAMMAZIONI); ANDREA FARAOTTI (CHITARRE); ROBERTO CAPECCI (TASTIERE); RICCARDO CASTELLI (CHITARRE E CORI); Ecco le date di agosto previste, si parte il 9 a Cupra con ospite una superstar, ovvero Claudio “Gallo” Golinelli, bassista di Vasco Rossi: 9 – CUPRA MARITTIMA con CLAUDIO “GALLO” GOLINELLI (BASSISTA DI VASCO ROSSI); 13 – CAIANELLO (CE); 15 – COSSIGNANO; 16 – CHALET MARINAI – CUPRA MARITTIMA; 17 – CHALET DA FABRIZIO – GROTTAMMARE; 18 – MONTEFIORE – MAIALATA IN PIAZZA; 19 – CASTELTROSINO; 22 – CAMPING CALYPSO – CUPRA MARITTIMA 23 – MACERATA – SEPTEMBER FEST; 26 – ASCOLI PICENO – PORTA CAPPUCINA; 29 – SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA con ALBERTO ROCCHETTI (TASTIERISTA DI VASCO) e DIEGO SPAGNOLI (STAGE MANAGER DI VASCO);

