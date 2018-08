Un metodo per identificare e definire il lavoro e i servizi proposti: per questo motivo, i biglietti devono essere personalizzati e studiati su misura, così da garantire affari ottimizzati

I professionisti, le piccole imprese, le grandi aziende, i freelance: sono numerosi i protagonisti dell’economia locale che possono sfruttare, anche nell’era dei social network, i biglietti da visita per promuovere la propria attività e per guadagnare visibilità. L’aumento di contatti è destinato a tradursi in un incremento delle vendite, ma raggiungere tale obiettivo è possibile solo nel caso in cui ci si affidi a biglietti che lascino il segno, con messaggi non convenzionali e comunicazioni fuori dal comune. Essi, infatti, contribuiscono a identificare e a definire il lavoro e i servizi proposti: questo è il motivo per il quale devono essere personalizzati e studiati su misura, così da garantire affari ottimizzati.

Soprattutto quando si è in cerca di clienti a breve raggio, e quindi nel contesto di una dimensione locale, ricorrere ai biglietti da visita è, anche nel 2018, un’idea vincente: vale la pena, per esempio, di tenerli sempre nella tasca della giacca, nel cruscotto della macchina o nel portafoglio, perché può sempre capitare una situazione in cui essi potrebbero risultare utili. Qualsiasi incontro casuale si può trasformare in una occasione eccellente, da cogliere al volo. Il biglietto da visita, poi, va allegato in ogni documento che si redige e si distribuisce, che si tratti di materiale pubblicitario, di lettere, di brochure, di presentazioni, di preventivi, di fatture, e così via.

Perché è utile cercare offerte nella produzione dei biglietti da visita?

Certo, soprattutto per le piccole attività o i freelance, la spesa per questa forma di pubblicità può essere piuttosto consistente: ma è proprio questa la ragione per la quale è consigliabile provare a cercare offerte biglietti da visita convenienti e vantaggiose. Il biglietto deve essere distribuito a tutti: meglio essere generosi e abbondare che non rivelarsi tirchi e poi rimanere senza.

Ogni persona che riceve un biglietto da visita può fornirlo, a propria volta, a una rete di contatti pressoché infinita e chissà a quanti conoscenti: il passaparola è da sempre lo strumento pubblicitario più efficace, più affidabile e più economico su cui si possa contare. Anche se si partecipa a manifestazioni o eventi i biglietti da visita sono importanti: insomma, gli imprenditori di San Benedetto del Tronto, di Grottammare e di tutta la Riviera non possono fare a meno di tenere in considerazione le potenzialità di quello che in apparenza è solo un banale foglio di carta, ma in realtà può rappresentare la chiave di volta per un notevole miglioramento del business e degli affari.

