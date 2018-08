Così una nostra lettrice in una nota inviata alla nostra redazione sulla situazione del conferimento a pochi passi da viale De Gasperi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La storia continua“.

Così una nostra lettrice in una nota inviata alla nostra redazione sulla situazione del conferimento dei rifiuti in via Sabotino a San Benedetto. Un ammasso di sacchi e altro materiale che anche nelle settimane precedenti aveva fatto registrare qualche segnalazione.

“Nessuno scrupolo, né senso civico, da parte di abitanti del quartiere e attività commerciali che buttano in strada di tutto ad ogni ora del giorno e della notte” afferma la nostra lettrice.

“I vigili sono stati chiamati e hanno preso atto della situazione ma è finita lì. Dobbiamo rassegnarci ad avere una discarica di fronte alle nostre case?” si domanda, infine, la nostra lettrice.

