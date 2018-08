PORTO D’ASCOLI -L’Inter ha dato vita ad un programma di supporto dell’attività di base che viene svolta presso Società Sportive dilettantistiche affiliate alla Figc, denominato “INTER GRASSROOTS PROGRAM “, volto a migliorare e ottimizzare lo svolgimento di tale attività mediante la promozione di principi e metodi di formazione tecnica ed educativa, nonché attraverso il coordinamento e la condivisione di tali metodi e principi fra le stesse società dilettantistiche.

Il progetto prevede un rinnovamento del concetto di partnership, con 28 club dislocati su tutto il territorio nazionale. La Scuola Calcio I.G.P. cresce attraverso una serie di iniziative che permettono alle Società che rientrano in questo progetto un continuo scambio di informazioni e di esperienze con il Settore Giovanile dell’Inter, allo scopo di migliorare la professionalità dei propri allenatori, migliorare le aree tecniche, mediche e di scouting.

Proprio il rapporto sempre più stretto con l’Inter renderà possibile un costante aggiornamento tecnico, attraverso il trasferimento delle metodologie di allenamento, la formazione degli istruttori e lo sviluppo del Calcio femminile.

Tutto questo seguendo i principi di cultura sportiva da sempre alla base di ogni iniziativa promossa dal Settore Giovanile nerazzurro. Inter Grassroots Program garantirà, inoltre, collaborazioni sul territorio con le istituzioni calcistiche e la promozione di progetti all’interno del mondo della scuola. Il progetto, che avrà come obiettivo principale la cura dei valori tecnici, sarà allo stesso tempo in grado di rendersi veicolo anche per altri aspetti societari.

In questo modo Porto D’Ascoli-Inter Grassroots Program non è solo un bacino al cui interno identificare il professionista di domani, ma anche uno strumento formativo di crescita.

Il Porto d’Ascoli Calcio crede fermamente nella formazione dei propri ragazzi e delle proprie ragazze, una formazione che non sia solo tecnica, ma che riguardi le tante sfaccettature che ogni individuo ha dentro di sé.

Per questo la Società Porto d’Ascoli è fiera ed orgogliosa di essere stata scelta dall’Inter e porterà avanti questo progetto con la dedizione e la passione che da sempre l’ha contraddistinta.

