Presso lo Chalet “ La Scogliera”, concessione 38, bis Lungomare Marconi (vicino ex camping) si terrà una manifestazione con la partecipazione di dirigenti e atleti federali con l’intento di far divertire giovani e adulti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Federazione Italiana Bocce, nell’ambito degli eventi nazionali per la promozione del gioco delle bocce in spiaggia (Beach Bocce Tour- Il pallino d’amare) presso le località turistiche balneari, per la Regione Marche è stata scelta San Benedetto del Tronto.

Presso lo Chalet “ La Scogliera”, concessione 38, bis Lungomare Marconi (vicino ex camping) si terrà venerdì 10 agosto una manifestazione con la partecipazione di dirigenti e atleti federali con l’intento di far divertire giovani e adulti a cui seguirà una gara di bocce rivolta in particolare a far partecipare i turisti.

All’evento ha collaborato l’associazione dei Concessionari di Spiaggia della ITB che guarda con interesse questo svago sulla spiaggia che coinvolge le famiglie e diventa momento di aggregazione sociale importante per la crescita e va ad ampliare l’offerta delle attività turistica sportive e di gioco della città di San Benedetto del Tronto.

