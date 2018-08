PUBBLIREDAZIONALE – Ecco tutti i passaggi del vero cornetto fatto a mano. Sebastiano è anche bar, gelateria e ricchi aperitivi. Si trova Lungo la Statale 16 di Cupra Marittima, angolo via Don Marcello Girolami. Per info 3451335643

E’ difficile oggi trovare una pasticceria che produca artigianalmente i suoi cornetti; dalla farina, all’impasto del burro, all’arrotolamento. Eppure “Sebastiano” mantiene ancora la tradizione novarese del prodotto fatto a mano e degli ingredienti di prima scelta, senza additivi né surrogati.

Nel video si possono notare i passaggi salienti che portano alla preparazione di questi cornetti a regola d’arte, fatti a mano dall’inizio alla fine.

