SAN BENEDETTTO DEL TRONTO – La settimana che precede il ferragosto regala ai Distretto 13 tre concerti “balneari”: dopo la splendida serata al Bar dei Giardini di Acquasanta Terme la band si appresta ad affrontare tre impegni live a San Benedetto, Grottammare e Martinsicuro.

Stasera, mercoledì 8 agosto, i D13 suoneranno al Bijou di San Benedetto del Tronto: il vivacissimo staff dello stabilimento sambenedettese, nell’ambito degli eventi in programma per l’estate 2018, ha organizzato per questa sera una festa chiamata “Aperipala”: un fantastico aperitivo cenato a base di “pizza alla pala” preparata dai mastri pizzaioli della pizzeria “Il Nibbio” di Martinsicuro, cui sarà affiancata la degustazione dei vini prodotti dalla cantina “Il Conte – Villa Prandone“. A partire dalle ore 22 sarà poi festa con il rock show dei Distretto 13.

Sabato 11 agosto la band Piceno tornerà di nuovo in scena a Grottammare allo chalet “Da Fabrizio”: specialità culinarie preparate dallo chef Fabrizio, a partire dalle 21.45 sarà di nuovo festa con i più grandi successi di Bruno Mars, Lady Gaga, Michael Jackson, Vasco Rossi e tanti altri, proposti nella versione “Distretto 13” e suonati rigorosamente ed esclusivamente dal vivo.

Domenica 12 agosto la “ciurma rock” si trasferirà a Martinsicuro dove si esibirà sulla terrazza dello “Chalet Portofino gestione Don Flavio“. Lo splendido scenario costituito dalla terrazza sul mare del “Don Flavio” si trasformerà in una meravigliosa party-house per una festa a base di birra, arrosticini, cocktail e rock’n’roll: la festa partirà sin dall’aperitivo, sarà possibile passare direttamente dalla spiaggia al cocktail per poi proseguire con il rock party dei Distretto 13.

