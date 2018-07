SAN BENEDETTO DEL TONTO – Samb batte Sanremo 1-0 e si regala un secondo turno contro una squadra di Serie B come Lo Spezia. Davanti alla stampa mister, presidente e calciatori.

Franco Fedeli: “Partita che mi è piaciuta anche se c’erano diversi assenti”. Su Minnozzi: “L’ho soprannominato la mosca tze-tze Minnozzi, i giocatori come lui mi piacciono”. Su Stanco, oggi assente: “Credo che abbia un problema fisico, per la sua permanenza non so se ci incontreremo né quando”. Sulla partita: “E’ stata una buona prova, la Sanremese è una squadra vera e questa è stata un’uscita vera”. Mercato: “Vediamo se capita qualcosa di importante da qui alla fine del mercato. Tibau Laevens, il giovane belga, lo tessereremo e ci farà divertire. Adesso ci tocca lo Spezia e sarà una partita vera e ci presenteremo con una squadra diversa, giocherà anche Calderini.”

Alessandro Lupo (mister Sanremo): “Sono soddisfatto della nostra partita, siamo felici di venire in un campo così e della gara che abbiamo fatto, perché avremmo potuto pareggiarla senza rubare nulla. Se giochiamo così ci toglieremo delle soddisfazioni quest’anno. Il derby con lo Spezia sarebbe stato un sogno e sarebbe stato buono per gli incassi, ne abbiamo bisogno visto che siamo una piccola società”.

Giuseppe Magi: “Il 3-5-2- che ho scelto? Ho perso Stanco nella rifinitura di ieri e altri erano indisponibili quindi ho fatto di necessità virtù scegliendo la difesa a tre. Questo modulo però per la mia visione ci deve aiutare quando non riusciamo a fare certe cose, qualcosa che ci dia una mano alla bisogna. Oggi fare un 4-3-3, quello a cui voglio tendere, sarebbe stato un errore perché avrebbe messo in difficoltà i ragazzi. La risposta del gruppo mi è piaciuta dal punto di vista della disponibilità anche se oggi dire di essere soddisfatti della prestazione è azzardato. Abbiamo fatto carichi di lavoro pesanti, devo essere sincero, non era facile oggi. Questo periodo è importante per mettere nelle gambe benzina.” Il cambio di Biondi per Di Massimo: “Di Massimo è uscito per i crampi, in quel momento ho messo un difensore perché soffrivamo sulle palle alte e per questo ho messo Biondi”. Mercato: “Questa squadra ha giocato senza due giocatori importanti come Stanco e Calderini, bisognerebbe anche giudicare questa squadra con 4 attaccanti a disposizione. Bisogna vedere se davanti manca qualcosa. A centrocampo abbiamo lavorato con gli stessi tre per 90′ minuti e insomma…” col mister che lascia capire che qualcosa possa servire in entrambi i reparti”. Su Fedeli e sugli obiettivi: “Il presidente non ha fatto previsioni lunghe, mi ha chiesto di vincer le prime cinque. Oggi è venuto nello spogliatoio, è consapevole delle difficoltà, noi siamo qui per arrivare ad accontentare piazza e società, ma serve un po’ di pazienza. Non sono un mago, non riesco in pochi giorni a far giocare una squadra a memoria”. Sul suo debutto in rossoblu: “Dopo anni da avversario devo dire che l’annuncio delle formazioni e la prima panchina mi hanno fatto effetto. Spero di ripagare costruendo una squadra che faccia divertire”.

Luca Gelonese: “Bell’azione, bel gol, sono felice. Abbiamo creato qualche bella giocata anche se ovviamente siamo ancora imballati, nel pieno della preparazione. C’è molto entusiasmo, ripartiamo dopo una stagione importante e ci sono tanti giovani che porteranno freschezza, chi è qui da più tempo dovrà essere bravo a indirizzare gli altri. Magi: “Ci fa sentire tutti importanti, ci fa lavorare bene”. Adesso lo Spezia: “Daremo il meglio per fare bella figura, è uno stimolo confrontarci con una squadra di categoria superiore”.

Francesco Rapisarda: “Stiamo lavorando bene col mister che ci sta dando un’idea di gioco. Cerchiamo di lavorare al meglio per dare il massimo. Rinnovo? Sì ne stiamo parlando e penso che in settimana si farà tutto”. La partita: “Loro sono venuti per fare la partita della vita, volevano fare bene non era facile, certe partite sono insidiose.” Ci vorrà pazienza? “Ci sono tanti giovani, la squadra è cambiata molto. Forse ci vorrà un po’ più tempo per arrivare ai risultati, magari no. Dalla nostra ci metteremo il massimo impegno”.

