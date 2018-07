La decide un gol di Gelonese a inizio ripresa. Rapisarda già in forma, buoni sprazzi di Di Massimo che colpisce anche un palo. Impressioni positive anche per Minnozzi. Domenica secondo turno a La Spezia.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per il debutto dell nuova Samb di Giuseppe Magi in Coppa Italia. A giudicare dalle distinte, l’11 che affronterà in questo primo turno l’Unione Sanremo sarà disposto in campo in un 3-5-2 con Sala tra i pali, difesa a tre con Zaffagnini, Miceli e Di Pasquale; esterni Rapisarda e Cecchini. In mezzo Bove assieme a Ilari e Gelonese; davanti Di Massimo e Minnozzi. Stanco neppure in panchina, a questo punto potrebbe salutare la causa rossoblu, se l’assenza non è dovuta a problemi fisici. Manca anche Calderini.

La formazione rossoblu. Sotto Magi alla prima panchina con la Samb

Formazioni:

Samb (3-5-2) All.: Giuseppe Magi: Sala, Rapisarda, Zaffagnini, Miceli, Di Pasquale(42′ st Brunetti), Cecchini(14′ st Trillò), Ilari, Bove, Gelonese, Di Massimo(35′ Biondi), Minnozzi. A disp.: Rinaldi, Biondi, Valentini, Brunetti, Demofonti, Rocchi, Islamaj, De Paoli, Trillò, Panaioli.

Unione Sanremo. All.: Alessandro Lupo: Manis, Bregliano, Anzaghi(38′ st Pellicanò), Taddei, Videtta, Castaldo, Molino, Sadek(21′ st Carletti), Spinosa, Traini, Scalzi. A disp.: Margherito, Cortese, Castelein, Crespi, D’Amico, Di Fabrizio, Carletti, Minasso, Martini, Calderone, Fiore, Pellicanò.

Arbitro: Guida di Salerno (Spiniello, Lombardi. Quarto uomo: Cudini di Fermo)

Note: 2058 spettatori presenti

Marcatori: 4′ st Gelonese (S)

Ammoniti: 15′ pt Ilari (S), 37′ Trillò(S)

Espulsi:

Angoli: 7-1

DIRETTA

Primo Tempo

Buonissima la risposta del pubblico nonostante il caldo, la Nord è quasi piena(2000 spettatori). E i calciatori vanno a rendere tributo, una sorta di “battesimo” per i nuovi.

3′ Punizione dalla trequarti per i rossoblu, oggi in maglia bianca. Bove prova a pescare Ilari appostato sul secondo palo, il centrocampista prova a rimetterla in mezzo di testa ma allontana la difesa ligure.

4′ Prova a rispondere il Sanremo con Molino che trova un bel filtrante in area per Traini che si gira e calcia fuori. Ma era in fuorigioco.

8′ Rapisarda penetra sulla destra e guadagna un angolo. Alla battuta Bove che trova Miceli, il difensore spalle alla porta prova una girata ibrida, a metà fra un cross e un tiro: alto.

10′ Cross di Rapisarda in mezzo, Di Massimo devia di testa, il portiere mette in angolo!

15′ Primo giallo della gara a Ilari che entra duro in mezzo al campo.

24′ Di Massimo prova a pescare l’inserimento di Cecchini sulla sinistra, il terzino prova la battuta al volo ma cicca la palla.

26′ Punizione per il Sanremo che la butta dentro dove Traini non prende il pallone da buona posizione, occasione sprecata per gli ospiti.

37′ Bella manovra dei rossoblu che intessono una buona trama in mezzo e liberano Rapisarda al cross dalla destra: sul secondo palo allontana Bregliano.

41′ Punizione Sanremo che porta al tiro Molino, palla che si abbassa di colpo e non passa poi così lontano dalla traversa con Sala che però controllava tranquillamente.

43′ Buona iniziativa di Minnozzi che riceve palla, stoppa e calcia verso la porta da 25 metri: il portiere blocca in sicurezza ma apprezzabile il coraggio del numero 24 della Samb.

44′ Scontro a centrocampo fra Rapisarda e Traini col 14 che rimane a terra. Si rialza dopo qualche istante e l’intervento dello staff. Solo una botta.

45′ Taddei ci prova da centrocampo per gli ospiti, Sala si butta ma il pallone finisce fuori.

45′ finisce senza recupero il primo tempo. 0-0 fra Samb e Unione Sanremo.

Secondo Tempo

1′ Ricomincia la sfida, senza cambi fra i 22.

2′ Vicinissimo al gol il Sanremo con Molino che libera in area Scalzi che calcia a botta sicura ma prende in pieno Traini che salva un gol fatto.

4′ GOL DELLA SAMB! Bella serpentina di Di Massimo sulla sinistra, pallone forte in mezzo dove Gelonese ci mette il piede e insacca davanti alla porta.

9′ Tiro scoccato da lontano di Scalzi, Sala para ma non blocca. Ci deve pensare Di Pasquale a buttarla fuori.

11′ Altro angolo battuto da Bove, Ci prova Miceli a indirizzarla di testa ma la palla finisce alta.

14′ Entra Trillò nella Samb che va a prendere il posto di Cecchini da esterno sinistro.

15′ Bel pallone resuscitato da Minnozzi che cede in area a Di Massimo, il 7 prova il dribbling e poi il tiro in caduta ma non la prende, si accende una piccola mischia che risolve in uscita il portiere Manis.

21′ Primo cambio per il Sanremo che tira fuori Sadek per Carletti.

23′ Bell’azione, la seconda in serie, per Trillò che crossa in mezzo dove Minnozzi non arriva per poco. Sul prosieguo dell’azione calcia Di Massimo che protesta per una deviazione forse con le mani. Solo angolo.

26′ Rapisarda parte in contropiede poi taglia il campo trovando Di Massimo che si presenta davanti a Manis ma viene fermato dalla bandierina del guardalinee.

28′ Buona azione dei rossoblu che portano Gelonese al limite dell’area, apertura per Di Massimo che carica il destro e calcia: palo!

34′ Bell’azione di Minnozzi che si prende gli applausi del pubblico per la corsa e la difesa del pallone che lo porta a guadagnare il 7° angolo per i suoi.

36′ Entra Biondi per Di Massimo. Il difensore centrale ex Rieti si piazza in mezzo, Di Pasquale scala a sinistra e Trillò va ad agire dietro a Minnozzi.

37′ Trillò entra dritto sulle gambe di Traini da dietro e si becca il secondo giallo della partita.

39′ La Sanremese prova a mettere qualche pedina davanti, esce il difensore Anzaghi per la giovane punta Pellicanò, appena 16 anni.

42′ Entra la giovane promessa prelevata dal settore giovanile dell’Udinese Brunetti. Gli fa posto Di Pasquale con Trillò che torna sulla fascia mancina.

45′ Concessi 3 minuti di recupero dall’arbitro Guida.

45′ + 3 Finisce qui la partita, la Samb batte la Sanremese alla prima uscita stagionale, basta un gol di Gelonese. Adesso sotto con lo Spezia che gli uomini di Magi affronteranno domenica in Liguria.

