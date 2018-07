Per fortuna nessuna conseguenza a persona. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Municipale per l’intervento di messa in sicurezza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imprevisto nella serata del 28 luglio in Riviera.

A San Benedetto è crollato parte di un cornicione e del controsoffitto alla Galleria Calabresi in pieno centro per cause in fase di accertamento.

Per fortuna nessuna conseguenza a persona. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Municipale per l’intervento di messa in sicurezza.

