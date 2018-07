Nessuna criticità nei confronti dei locali. Buona affluenza in città per la Festa della Marina, il nuovo giardino preso d’assalto per l’eclissi lunare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Notte tranquilla in Riviera durante i servizi di prevenzione per il rispetto delle ordinanze.

Dalla serata del 27 alle prime ore del 28 luglio Polizia Municipale e Guardia di Finanza hanno operato al centro e sul lungomare.

Buona affluenza in città e piazza Mar del Plata in occasione della Festa della Marina con le varie iniziative previste, lo spettacolo delle Fontane Danzanti e gli stand enogastronomici a disposizione dei visitatori.

In molti si sono recati pure sul giardino “Nottate de Luna” per osservare l’eclissi lunare.

Nessuna criticità nei confronti dei locali, 22 multe invece per “sosta selvaggia” effettuate dalle Forze dell’Ordine.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 17 volte, 19 oggi)