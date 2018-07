In tutti i casi c’è stato l’intervento della Polizia Municipale e del 118 per rilievi e soccorsi. In via Montagna dei Fiori e sulla Statale 16 in zona Ragnola e San Filippo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata complicata per la viabilità sambenedettese.

A San Benedetto tre incidenti fra mezzi nel pomeriggio del 27 luglio.

Il primo in via Montagna dei Fiori: sul posto personale sanitario del 118 per le cure mediche alle persone rimaste coinvolte e Polizia Municipale.

Il secondo sulla Statale 16, zona Ragnola: anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei sanitari per i soccorsi e dei Vigili Urbani per i rilievi.

Il terzo ancora sulla Statale 16 ma in zona San Filippo Neri. Pure per questo sinistro è giunto il 118 per gli accertamenti e gli agenti per chiarire la dinamica dello scontro.

