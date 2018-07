I tagliandi per il cantante italo-albanese sono vendibili sia sulla piattaforma TicketOne che su quella CiaoTicket e su quest’ultima, degli ultimi 500 biglietti rilasciati, ne sono rimasti meno di 100 vendibili

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà l’effetto Sanremo che ha vinto in coppia con Fabrizio Moro ma per il concerto di Ermal Meta, in programma al porto turistico di San Benedetto il prossimo 26 agosto sono stati già venduti oltre 1000 biglietti dal dato che stimano diverse ricevitorie autorizzate.

I tagliandi per il cantante italo-albanese sono vendibili sia sulla piattaforma TicketOne che su quella CiaoTicket e su quest’ultima, degli ultimi 500 biglietti rilasciati ne sono rimasti meno di 100 vendibili. I biglietti, posto unico, costano 28 euro più diritto di prevendita

