Un evento che punta sulla qualità dei cocktail a Km Zero ma anche sul cibo: sarà presente lo chef del ristorante stellato “Andreina”

di Lorenzo D’Angelo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Svelata la seconda edizione del Cocktail Summer Festival, che avrà luogo presso la rotonda Giorgini il 1 e il 2 agosto dalle ore 18 alle ore 2.

All’evento prenderanno parte 16 local bars, provenienti da Marche e Abruzzo, i quali saranno tenuti a comporre drink di qualità seguendo i motivi aromatici di specifici brand alcolici, mantenendo un occhio di riguardo verso la grande tradizione alcolica autoctona; non a caso l’evento è anche patrocinato dal Consorzio dei Vini Piceni, che ha deciso di cogliere l’occasione per celebrare il cinquantennale del Rosso Piceno.

Saranno presenti anche due aree “food”: una vedrà impiegato lo chef stellato del ristorante Andreina Enrico Recanati, il quale proporrà quattro tapas gourmet; l’altra invece sarà dedicata ai crudi di mare

Le due serate saranno accompagnate dal sottofondo musicale di due gruppi che si esibiranno live: L’Orkestroska National, dal sound anni ’50 e ’60 reinterpretato in chiave balcanica, ed i Papik, realizzatori della colonna sonora di Lupin III, che si esibiranno in brani che spaziano dal Nu Jazz al Pop e dalla Bossa Nova al Soul. Queste esibizioni saranno aperte e chiuse dalle performance di Dj locali, quali: Jovi, Louis Ferri, Andrea Antonaccio e Cecio. L’evento sarà anche trasmesso in diretta da radio R9

“Il comune di San Benedetto” affermano all’unisono l’assessore al turismo Pierluigi Tassotti e l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri “è lieto di confermarsi sede di questo evento turistico, ritenendo la manifestazione aggregatrice positiva e sicura, ed apprezza la promozione del bere e del divertirsi responsabilmente”

