SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Questore di Ascoli Piceno, Luigi De Angelis, ha emesso provvedimenti con i quali ha sospeso per un periodo di cinque giorni la licenza per l’esercizio di un’attività commerciale sul territorio di Porto d’Ascoli

Interessata dal provvedimento di sospensione della licenza da parte del Questore di Ascoli Piceno, una sala giochi di Porto d’Ascoli in via Liberazione.

Il provvedimento è stato emesso sulla scorta di alcune violazioni amministrative accertate e contestate dal Commissariato e dal locale Comando della Polizia Municipale per la violazione dell’Ordinanza del Comune di San Benedetto: non aveva rispettato gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago, fissati dalle ore 13 alle ore una del giorno successivo.

Ricordiamo come la sala in questione sia stata, nelle scorse settimane, oggetto di lunghe discussioni, in particolare da parte del gruppo consiliare del Pd

