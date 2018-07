Un natante di circa 4 metri al largo di Porto San Giorgio. Per fortuna nessuna conseguenza per le persone a bordo dell’imbarcazione

PORTO SAN GIORGIO – Salvataggio nella tarda mattinata del 27 luglio.

Una barca di circa 4 metri è affondata, per cause in fase di accertamento, al largo di Porto San Giorgio. A bordo quattro persone. Sul luogo è intervenuta tempestivamente la Guardia Costiera coordinata dall’Ufficio Marittimo locale per i soccorsi.

Le persone sono state recuperate senza problemi e non hanno, per fortuna, subito conseguenze fanno sapere dalla Capitaneria di Porto.

A bordo del natante c’erano 3 cittadini umbri: un uomo di 45 anni in compagnia di suo figlio di 10 e di suo nipote di 20, recuperati in buone condizioni di salute.

I tre malcapitati a bordo della loro barca si erano ancorati alla fonda nei pressi del porto di Porto San Giorgio, quando, ad un certo punto, il natante ha iniziato ad imbarcare acqua e nel giro di pochissimo tempo è affondato.

I naufraghi si sono tuffati in acqua ed a nuoto si sono diretti verso la riva, poco dopo sono stati recuperati dagli assistenti bagnanti, a bordo dei pattini di salvataggio, in buone condizioni di salute.

Sono in corso di svolgimento, da parte della Guardia Costiera di Porto San Giorgio, le indagini di rito ai sensi del Codice della navigazione per definire le cause dell’accaduto.

La zona dell’affondamento è monitorata ed il relitto, che attualmente non costituisce un pericolo per la navigazione, sarà recuperato appena le condizioni del mare lo permetteranno.

