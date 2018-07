La delibera sulle riduzioni alle tariffe non è stata rinnovata, l’UICI ha intrapreso una campagna di sensibilizzazione a tutela di tutte le categorie con disabilità

ANCONA – E’ stata l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti a far notare alla Regione, questa mattina, il disagio che sta interessando le Marche nell’ultimo periodo. Nuove difficoltà all’orizzonte per i disabili del nostro territorio, a causa del mancato rinnovo della Delibera sulle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale, riservate alle categorie svantaggiate.

