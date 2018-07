Diversi passanti, prima dell’ambulanza, si erano presi cura della scooterista. Cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale giunta sul posto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente in via Zuccoli in Riviera nella tarda mattinata del 27 luglio.

Una donna è caduta dallo scooter, è scivolata e ha riportato delle contusione per cui è stata portata in ospedale a San Benedetto del Tronto dal 118 intervenuto sul posto. Diversi passanti, prima dell’ambulanza, si erano presi cura della scooterista.

Cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale giunta sul posto.

