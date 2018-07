GIULIANOVA – Firmata oggi 27 luglio nella sede pescarese della Regione la convenzione per l’erogazione dei fondi, pari a 700 mila euro, per il completamento del progetto bike to coast nei quali sono compresi interventi per il ponte ciclopedonale sul Tordino e per la ciclabile del Lungomare monumentale.

Per il Comune di Giulianova era presente l’assessore ai Lavori pubblici Gian Luigi Core.

“La sottoscrizione di oggi, che segue l’incontro tenutosi lo scorso aprile”, dichiara l’assessore Core, “consente di dare avvio, mobilizzando i fondi previsti, agli interventi. 300.000 euro sono destinati al ponte ciclopedonale sul Tordino, con progetto e realizzazione dei lavori affidati alla Provincia di Teramo.

Gli altri 400 mila euro verranno messi a disposizione del Comune di Giulianova per un intervento, pure ricompreso nel progetto Bike to Coast, finalizzato a rialzare l’attuale pista ciclabile parallela al Lungomare Monumentale”.

