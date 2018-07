Automobilisti hanno segnalato il rogo ai Vigili del Fuoco che stanno intervenendo sul luogo per lo spegnimento

MARINA DI ALTIDONA – Incendio nella mattinata del 27 luglio.

A Marina di Altidona, davanti al camping Riva Verde sulla Statale 16, sterpaglie in fiamme e in cielo un fumo abbastanza denso.

Automobilisti hanno segnalato il rogo ai Vigili del Fuoco che stanno intervenendo sul luogo per lo spegnimento.

Sul posto Stradale, Carabinieri e Municipale per la gestione della circolazione durante l’intervento. Rogo scaturito forse da scintille di un treno in transito.

Nella notte i pompieri si erano dovuti recare vicino Altidona e Moresco per altre sterpaglie in fiamme.Si teme l’azione di un piromane per questo episodio.

