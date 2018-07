Tutto pronto per lo Tsunami Rock Festival a Roseto. Oltre 18 band sul palco, ospiti speciali Meganoidi, Rezophonic+Cristina Scabbia e i Punkreas

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Da domani uno “Tsunami” di rock è pronto a invadere Roseto. Il lungomare Trieste della cittadina teramana ospita infatti una tre giorni a tutta musica: oltre 18 band sul palco, 7 truck food e 40 varietà di birra artigianale, tutto questo è lo Tsunami Rock Festival.

Si parte domani e il piatto forte della serata è l’esibizione dei Meganoidi, la band post-rock genovese autrice di singoli che hanno segnato un’epoca come “Supereroi Vs Municipale” oppure la famosissima “Zeta Reticoli”. Il 28 invece tutti pronti per scatenarsi con il rock dei Rezophonic che si porteranno sul palco un ospite d’eccezione, la grintosa cantante dei Lacuna Coil Critina Scabbia.

Si chiude poi il 29 con il concerto dei Punkreas. Ma lo Tsunami Festival non è solo nomi di grido: i cancelli aprono alle 17 e ogni concerto sarà anticipato dall’esibizione di ben 4 band, molte delle quali locali. Un esempio sono i “Metanoia”, band giovanissima di Tortoreto che aprirà i Meganoidi e che da pochissimi giorni ha svelato il suo nuovo singolo: Colombo, già 18 mila visualizzazioni su YouTube. una canzone che anticipa l’album “L’equilibrio dei numeri primi” in uscita a settembre.

