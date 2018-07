PUBBLIREDAZIONALE – Il locale sul lungomare di Grottammare, a due passi dal Ballarin, vi presenta il suo Aperifriz del mercoledì con il miglior street food locale, cocktail bar by Korova e la musica del dj Luca Desideri

GROTTAMMARE – Il solito aperitivo? No, grazie. Io scelgo Infrizato. Non perderti la cucina, i cocktail e la musica del mercoledì nel locale sul lungomare di Grottammare, a due passi dal Ballarin.

Infrizato, infatti, ogni mercoledì prima di cena presenta il suo Aperifriz che offre i migliori piatti dello street food locale in cui gli arrosticini sono protagonisti indiscussi, il Cocktail Bar curato dallo staff Korova e la musica del dj Luca Desideri.



Gli arrosticini di Infrizato

Se non vuoi perderti i migliori arrosticini della zona, e per di più da gustare a due passi dal mare, non ti resta che scegliere Infrizato. E da oggi le “rustelle” puoi portarle anche a casa: arrosticini e fritto misto sono infatti disponibili anche d’asporto.

INFRIZATO, LUNGOMARE DE GASPERI 250

GROTTAMMARE (AP)

